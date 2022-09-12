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Общество12 сентября 2022 15:54

В Ставрополе изменится схема движения маршрута № 51

Изменения вступят в силу с 12 сентября
Инна МОРОЗОВА

В Ставрополе с 12 сентября маршрутка №51 изменит путь следования. Об этом сообщил урбанист Андрей Черняков. Он отметил, что жителей краевой столицы проинформировали об изменениях, разместив соответствующие объявления в салонах автобусов и на остановках общественного транспорта.

Так, маршрутка №51 больше не будет курсировать по улицам Васильева, Лермонтова и Дзержинского. В центр города автобусы будут следовать по переулку Крупской, улице Голенева, проспекту Карла Маркса и улице Дзержинского.

Ранее сообщалось, что водителя в Ставрополе оштрафовали за нецензурную лексику и езду по тротуару. Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ