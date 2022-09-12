Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 16:32

Три тысячи мусорных контейнеров закупят для городов и сел Ставрополья

Регион принимает участие в нацпроекте «Экология»
Инна МОРОЗОВА

В рамках участия в нацпроекте «Экология» Ставропольский край закупит три тысячи новых контейнеров для бытовых отходов. Об этом стало известно на прошедшем в понедельник, 12 сентября, заседании регионального правительства.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что все территории Ставрополья должны принять участие в этом нацпроекте. Курировать работу будет министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

- Формирование цивилизованной системы обращения с отходами - задача, которая должна решаться на всех уровнях, - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье действуют новые правила торговли мясом домашнего скота.