Три тысячи мусорных контейнеров закупят для городов и сел Ставрополья

В рамках участия в нацпроекте «Экология» Ставропольский край закупит три тысячи новых контейнеров для бытовых отходов. Об этом стало известно на прошедшем в понедельник, 12 сентября, заседании регионального правительства.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что все территории Ставрополья должны принять участие в этом нацпроекте. Курировать работу будет министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

- Формирование цивилизованной системы обращения с отходами - задача, которая должна решаться на всех уровнях, - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье действуют новые правила торговли мясом домашнего скота.