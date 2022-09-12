В Невинномысске перекроют движение на четыре дня

С 7 часов 13 сентября до 19 часов 16 сентября в Невинномысске ограничат движение всех видов транспорта по улице Луначарского. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

В сообщении сказано, что проезд по улице Луначарского ограничат в связи с проведением работ по устройству водоотводных лотков в районе дома №152.

Водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок по улицам Комарова и Пограничной.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе после ДТП загорелся автомобиль. Пассажир погиб, водитель находится в больнице.