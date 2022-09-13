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Здоровье13 сентября 2022 5:44

На Ставрополье снизился уровень заболеваемости коронавирусом

Смертельных случаев зарегистрировано не было
Данил Юрков

За последние сутки коронавирусом заболели 235 человек, при этом 411 выздоровели. Среди заболевших есть дети – 148 несовершеннолетних. Об этом в своих официальных соцсетях пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Количество выявленных случаев заболевания меньше, чем днем ранее. Новых летальных исходов, связанных с COVID-19, не зарегистрировано, – пишет глава региона.

Темпы вакцинации уменьшаются, но результат выше вчерашнего показателя. Первый компонент получили 463 человека, а второй – 280 человек. Губернатор напоминает о необходимости соблюдать меры эпидпрофилактики.

Сейчас следить за здоровьем особенно важно, так как на Ставрополье ожидается непогода: ветер до 20 м/с, дожди и грозы. Существует опасность возникновения ЧП природного характера.