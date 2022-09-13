В Ставрополе неместный водитель без опыта спровоцировал ДТП

Фото: УГИБДД по СК

В Ставрополе 12 сентября в 18:45 часов 18-летний водитель «Фольксваген» на пересечении улицы Лесной и переулка Астраханский водитель врезался в в «Хендэ Солярис», не уступив дорогу.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, в больницу доставлена 46-летняя водитель с травмой головы и грудной клетки. Начинающим юным водителем, спровоцировавшим аварию, оказался житель села Александровского. Молодой человек не пострадал.

- Выяснилось, что он получил права всего несколько месяцев назад, за это время дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в момент ДТП был трезв, - отметили в Госавтоинспекции. Назначена проверка.