Жителям микрорайона «Радуга» дадут прописку в Ставрополе

Вопрос о включении микрорайона «Радуга» в границы Ставрополя обсуждался более 10 лет, однако в 2022 году вопрос был решен. Краевая дума внесла закон от 26 мая 2022 «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края». Уже 31 августа городские депутаты подтвердили решение внести микрорайон в черты города.

Сейчас комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города наполняет Федеральную информационную адресную систему данными об изменениях.

— Глава города Иван Ульянченко дал поручение завершить эту работу до 1 ноября 2022 года. После этого жители смогут официально обратиться в паспортный стол за новой пропиской, – пишет пресс-служба Администрации города Ставрополя.

Также напомним, что на Ставрополье внесли закон, по которому продавать домашнее мясо стало легче. Продажа мяса скота возможна после того, как продавец забьет животное на сертифицированной бойне и получит от нее документы.