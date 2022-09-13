«Качели-убийцы» в Ставрополе стали стихийным памятником. Люди просят их снести

После трагедии качели стоят под замком Фото: Никита АВДЕЕВ

Прошло почти два месяца после гибели 8-летнего мальчика от удара качелями для инвалидов по голове в Ставрополе. Мощная конструкция весом плюс-минус 150 кг была исправна. Причиной трагедии определили несчастный случай.

Качели напоминают стихийный памятник Фото: Никита АВДЕЕВ

После ЧП качели заперли на замок, а рядом установили информационную табличку с предупреждением, что они предназначены для «маломобильных групп населения». На стенде указали телефон, по которому взрослый представитель ребенка с инвалидностью может связаться с человеком, получившим ключ от замка.

Информационная табличка давно валяется на земле Фото: Никита АВДЕЕВ

Как и ожидалось, с 27 июля качели стоят запертыми и больше напоминают стихийный памятник: к перилам привязан траурный венок, рядом - игрушки. Лампадку с поминальной свечей и засохшие гвоздики не так давно убрали. Дети это сделали или родители погибшего мальчика - не ясно. Но зато понятно точно, что больше качели в движение не приведут. После смерти ребенка их называют «убийцами». Жители двора просят убрать страшную конструкцию.

- Зачем они здесь? Пугать маленьких детей траурным венком? Площадка с этими качелями заняла львиную долю и так небольшого внутреннего двора, но никак при этом не используется. Уберите их уже! - жалуются жильцы домов по улице Васильева.

Обратим внимание, что качели для инвалидов не первый раз калечат здоровых детей.