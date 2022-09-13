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Происшествия13 сентября 2022 9:02

В Ставропольском крае введен режим чрезвычайной ситуации после августовского пожара площадью 300 гектаров

Пожар 25 августа на территории «Сенгилеевского озеро» сжег часть заказника и два жилых дома
Данил Юрков

Режим ЧС на территории Ставропольского края официально введен указом губернатора Владимира Владимирова. Документ размещен на региональном портале правовой информации.

Напомним, что огонь начал сжигать все на своем пути 25 августа. Когда он добрался к жилым домам, его площадь достигла 80 гектаров. Уже 26 августа прокуратура начала выяснение причины возгорания. Огонь быстро распространялся из-за ураганного ветра и площадь пожара достигла 300 гектаров. На тушение потребовалось 140 специалистов с 35 единицами техники.

Пострадавшие от пожара получили материальную помощь. Их дома восстанавливаются. Тем, кто потерял документы, помогли с восстановлением. Также специалисты из Роспотребнадзора проверили воздух на чистоту: концентрация угарного газа в воздухе находится в допустимом количестве.

Также губернатор поручил проведение мероприятий по защите населения: оповещение населения и помощь при пожаре, а также профилактика мест возгорания.