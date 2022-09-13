В Георгиевске появились пять макетов «шагающих школьников»

За последние три месяца было установлено 42 муляжа в городе Новоалександровске, селах Степном, Кочубеевском, Ладовская Балка, Привольное, Новомихайловском, Преградном, Новоселицком. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Как показывает практика, аварийность в местах установки объектов привлечения внимания снижается до минимума. Всего по краю сегодня «шагают» 182 муляжа детей, – пишет ведомство. Обустройство «зебр» макетами детей продолжится.

В ближайший месяц макетами пополнятся Ставрополь, Лермонтов, Железноводск, а также Андроповский, Степновский и Арзгирский округах.

Сообщается, что макеты помогают минимизировать аварии, но также важно переходить дорогу в положенном месте. Об этом не подумал 17-летний житель КЧР и попал под колеса машины. С переломом плеча юноша доставлен в больницу. Ответственность участников устанавливается.