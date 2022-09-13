В Ставрополе бывший сотрудник полиции обвиняется в получении взятки

В октябре 2021 года обвиняемый помог быстро пройти медкомиссию в медико-санитарной части МВД России по Ставропольскому краю запросив за услугу деньги. Взяткодатель согласился с суммой. Через посредника – бывшего заместителя начальника отделения одного из следственных отделов МВД России по краю – бывший полицейский получил взятку в размере 50 тысяч рублей.

— Следователь СКР собрал достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Посреднику и взяткодателю также дадут правовую оценку.

Также напомним, что недавно ставропольца признали виновным по трем уголовным статьям: покушение на убийство, незаконное хранение оружия и повреждение чужого имущества. Суд дали наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 11 лет в колонии строго режима.

В ГУ МВД по Ставрополью прокомментировали ситуацию:

- Данный факт выявлен подразделением ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Оба сотрудника были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.