На Ставрополье остановили «Ниву» с тушей кабана в салоне

В Невинномысске сотрудники ДПС остановили машину, в багажнике которой обнаружили кабана. Сперва водитель отказался говорить, откуда взялось животное. На место вызвали оперативную группу, чтобы досмотреть авто. В итоге мужчина сознался, где нашел животное. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Невинномысск.

Также полицейские узнали, что на водителя и пассажира зарегистрированы охотничьи ружья. При досмотре машины оружие не было найдено. Глава Невинномысска Михаил Миненков написал в своих соцсетях, что нужно разобраться с ситуацией и взять ее “на контроль”. Сейчас проводится проверка.

А пока в Невинномысске разбираются с этим случаем, в Кировском округе дважды поймали пьяного водителя без прав. Нарушителю грозит лишение свободы до 2 лет и крупный штраф либо обязательные или принудительные работы.