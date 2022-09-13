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Общество13 сентября 2022 11:17

Хирургическое отделение горбольницы №2 возобновило работу спустя два года

До этого учреждение работало как ковид-госпиталь
Данил Юрков

Отделение прошло обработку и дезинфекцию от следов коронавируса и уже оказывают помощь пациентам. В период эпидемии все отделения горбольницы №2 переоборудовали в ковидные. Последним от работы в другом профиле возвращено гнойное хирургическое отделение. Теперь вся больница работает в штатном режиме.

— Только после подтверждения стерильной чистоты помещений отделение хирургии приняло своих первых пациентов. Сейчас оно работает в полноценном круглосуточном режиме, пациентам оказывают помощь хирурги и комбустиологи, – говорит главврач горбольницы №2 Марина Костровская.

Напомним, что на сегодняшний день уровень заболеваемости коронавирусом снизился. Заболели 245 человек, а выздоровели 411 человек. Выздоровление обогнало заболеваемость, но не стоит забывать о соблюдать меры эпидпрофилактики.