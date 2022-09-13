Три тысячи мероприятий пройдут на День Ставропольского края

Праздничные мероприятия проводятся до и после Дня Ставрополя и Ставропольского края. Только в краевой столице проведут более сотни мероприятий и форум «На Высоте», из-за которого перекроют дорогу на некоторых улицах города.

— Этот праздник должны прочувствовать по всему краю, везде должны работать праздничные площадки. И даже больше: День Ставрополья должен стать ярким событием жизни всего Юга России, – сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В День Ставрополя и Ставропольского края будут работать интерактивные площадки, фестивали, выставки и ярмарки, пройдут художественные и танцевальные мастер-классы. В краевой столице ожидается выступление Клавы Коки.

Также напомним, что в Ставрополе на остановках появятся 680 посвященных празднику плакатов. Они рисовались ставропольскими дизайнерами. Из всех плакатов 150 будет посвящено форуму «На Высоте».