«Россети Северный Кавказ» выдали мощность для строительства крупного тепличного хозяйства в Кабардино-Балкарии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» обеспечили выдачу 250 кВт мощности для строительной площадки нового агропромышленного производства в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Заявленную мощность для строительных работ объект получает от подстанции 110/6 «Водозабор».

Предприятие планирует построить уже в будущем году первую очередь тепличного комплекса по выращиванию томатов площадью 37,6 га. Общая же площадь высокотехнологичных теплиц круглогодичного плодоношения составит 100 га.

Для жителей региона здесь будет организовано более 640 рабочих мест. Планируемый объем выпускаемой продукции – 19,8 тыс. тонн томатов в год.

Ожидается, что комплекс теплиц станет одним из самых крупных современных производств закрытого грунта на Северном Кавказе.