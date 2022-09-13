На Ставрополье предприниматель подозревается в неуплате налогов на сумму в 3 млн рублей

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Предгорном округе СУ СК России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело в отношении 42-летнего жителя села Юца. Мужчина подозревается в неуплате налогов за период с января 2019 года по апрель 2021 года, когда он занимался предпринимательством.

— Подозреваемый, осуществляя предпринимательскую деятельность, уклонился от уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения путем включения в декларации фиктивных сделок по приобретению товаров у контрагентов, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Сумма долга составила 2 млн 800 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются, а также принимаются меры по возмещению ущерба государству.

Также в Ставрополе бывший сотрудник полиции обвиняется в получение взятки суммой в 50 тысяч рублей. Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Посреднику и взяткодателю также дадут правовую оценку.