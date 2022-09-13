На Ставрополье начинающий водитель устроил тройное ДТП с бензовозом

Фото: УГИБДД по СК

В городе Георгиевске Ставрпольского края водитель со стажем вождения всего 1 месяц спровоцировал тройную аварию с участием бензовоза, перевозившим 5,5 тонн топлива. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону, ДТП произошло 13 сентября около 14:20 на пересечении улиц Лермонтова и Арсенальная. К счастью, разгерметизации не произошло, поэтому страшных последствий удалось избежать.

Установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-2115», не предоставил преимущество в движении при повороте, в результате чего произошло сильное столкновение с бензовозом «ГАЗон Некст». Последний выехал по инерции на встречную полосу и задел еще один автомобиль «Киа Рио». Виновник аварии на отечественной легковушки съехал с дороги, врезавшись в придорожное дерево.

- В результате ДТП 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка «ВАЗа», жители Кировского округа, доставлены в больницу, - комментируют в Госавтоинспекции. - Водители иномарки и бензовоза не пострадали.