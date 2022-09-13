В Александровском округе Ставропольского края утонул 8-летний ребенок

В обед 11 сентября мальчик и его 6-летняя сестра гуляли по дамбе пруда «Цыганский» села Александровского. Все это происходило недалеко от их дома. Девочка оступилась и упала в воду, начав тонуть. Мальчик бросился на помощь, но утонул сам. Сестру утонувшего удалось спасти мужчине, который рыбачил и услышал крики о помощи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства случившегося, в том числе опрашивают свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

— Любой водоем – это место повышенной опасности. Основными причинами гибели детей на воде являются: оставление их без присмотра у водоемов, несоблюдение правил безопасности на воде, неумение детей плавать, купание в неустановленных и необорудованных местах, – пишет ведомство.