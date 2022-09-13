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Происшествия13 сентября 2022 14:31

В Ставропольском крае поймали пробравшуюся в мебельный магазин змею

Она пыталась спрятаться от любопытных глаз под диваном
Данил Юрков
Фото: пресс-служба ПАСС СК

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Посетители и сотрудники мебельного магазина села Красногвардейского явно не ожидали, что к ним «на огонек» приползет змея. У хладнокровной тоже не было желания общаться с испуганными людьми, и она решила заползти под диван. Люди вызвали спасателей.

— Прибывшие к месту дислокации пресмыкающегося спасатели АСГ Красногвардейского отодвинули диван и достали нарушителя покоя. Им оказался маленький и безобидный уж, которому удалось посеять панику у сотрудниц магазина. Пассовцы отпустили змейку в природную среду, – пишет пресс-служба Пожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

Теперь посетители мебельного магазина могу без страха покупать товары. Напомним, что, по данным Северо-Кавказстата, цены на товары в Ставропольском крае упали на 0,7% по сравнению с июлем 2022, хотя цены непродовольственные товары повысились на 0,3%.