Цены на оказываемые ставропольцам услуги изменились

Лидером по повышению цен стоят медицинские услуги. На первичный прием у специалиста ставропольцы платят на 26,5% больше, чем в июле 2022. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Поездки в ОАЭ стали дороже на 9,8%, в отдельные страны Средней Азии – на 9,6%, в отдельные страны Ближнего Востока – на 5%, в Беларусь – на 4%. Однако в отдельные страны Средиземноморья поехать стало дешевле на 13,8%, в Закавказье – на 9,1%, а в Юго-Восточную Азию – на 5,2%.

Жизнь в гостинице 5-4 звезд обойдется на 3,9% дороже, аренда квартиры – на 1,6%, а за 3 звезды придется переплатить на 1,3%.

Воспитание детей с помощью наемного персонала дороже на 3%, ремонт холодильников – на 2,2%, а установка натяжного потолка обойдется на 1,3% дороже.

Экономический класс самолета подешевел на 29,3%, купе в поезде – на 8,5%, а плацкарт – на 3,6%. В то же время проезд на маршрутке выйдет на 1,2% дороже.

Также цены на товары упали на 0,7%. Подешевели овощи и фрукты, но мясо и морепродукты стали дороже.