Неизвестная жижа коричневого цвета растеклась на улице Доваторцев в Ставрополе

Инцидент произошел во вторник вечером, 13 сентября. Подписчица одного из городских пабликов опубликовала фото огромной коричневой лужи, которая растеклась в районе дома №90 по улице Доваторцев в Ставрополе.

Горожанка не смогла установить происхождение данной субстанции. Ей на помощь пришли другие подписчики, которые стали выдвигать свои версии произошедшего.

«Глина с песком, запахов там нет никаких», «В этом месте производят прокол под дорогой, уже две недели, для установки пластиковой трубы», «Похоже на растворенную глину», - написали они в комментариях.