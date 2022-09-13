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Происшествия13 сентября 2022 16:17

Неизвестная жижа коричневого цвета растеклась на улице Доваторцев в Ставрополе

Горожане не понимают, что это
Инна МОРОЗОВА

Инцидент произошел во вторник вечером, 13 сентября. Подписчица одного из городских пабликов опубликовала фото огромной коричневой лужи, которая растеклась в районе дома №90 по улице Доваторцев в Ставрополе.

Горожанка не смогла установить происхождение данной субстанции. Ей на помощь пришли другие подписчики, которые стали выдвигать свои версии произошедшего.

«Глина с песком, запахов там нет никаких», «В этом месте производят прокол под дорогой, уже две недели, для установки пластиковой трубы», «Похоже на растворенную глину», - написали они в комментариях.