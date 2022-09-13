Жителям Ставрополья вернули 3,6 млн рублей за коммунальные услуги

В 2022 году сотрудники Госжилинспекции Ставропольского края отработали 6 тыс. обращений местных жителей. Речь шла о некачественных услугах и неправомерном расчете коммуналки.
После проверок, которые организовала Госжилинспекция, управляющие и ресурсоснабжающие организации сделали перерасчет. После этого жителям региона вернули 3 млн 614 тыс. рублей.
На виновных наложили штрафы на общую сумму 9 млн рублей, 6 из них уже взыскали.
Отмечается, что в адрес УК и ТСЖ направлено около 5 тыс. предостережений – это в 3 раза больше, чем в 2021 году.