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Общество13 сентября 2022 16:47

Жителям Ставрополья вернули 3,6 млн рублей за коммунальные услуги

Управляющие компании получили предостережения
Инна МОРОЗОВА

В 2022 году сотрудники Госжилинспекции Ставропольского края отработали 6 тыс. обращений местных жителей. Речь шла о некачественных услугах и неправомерном расчете коммуналки.

После проверок, которые организовала Госжилинспекция, управляющие и ресурсоснабжающие организации сделали перерасчет. После этого жителям региона вернули 3 млн 614 тыс. рублей.

На виновных наложили штрафы на общую сумму 9 млн рублей, 6 из них уже взыскали.

Отмечается, что в адрес УК и ТСЖ направлено около 5 тыс. предостережений – это в 3 раза больше, чем в 2021 году.