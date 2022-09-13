Происхождение коричневой лужи на улице Ставрополя объяснила мэрия

В администрации Ставрополя пояснили, откуда взялась лужа коричневого цвета на улице Доваторцев. Оказывается, жижа потекла из-под грунта во время бурения: в этом районе ведутся работы по прокладке водопровода.

В пресс-службе мэрии добавили, что рабочие подключились к пожарному гидранту и смывают субстанцию. Утром, 14 сентября, специалисты администрации Промышленного района проверят, в каком состоянии находится грунт.

Напомним, коричневая лужа разлилась на улице Доваторцев вечером во вторник, 13 сентября. Снимками непонятной жижи горожане поделились в соцсетях.