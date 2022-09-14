На Ставрополье от коронавируса выздоровели 1005 человек

Уровень заболеваемости “короной” снова вырос, однако выздоровление обгоняет вирус. Так, на Ставрополье заразился 831 человек, госпитализировано 35. Есть один умерший. Также заболели 198 несовершеннолетних, госпитализировано 10.

— Уровень госпитализаций сохраняется на минимальных отметках. Чтобы снизить риски от инфекции важно помнить о правилах эпидпрофилактики и вакцинации, – пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Вакцинация в крае продолжается. За минувшие сутки 2681 человек получили первый компонент вакцины, а второй – 1400 человек. Важно вакцинироваться, чтобы не заболеть ко Дню города и края.

Также напомним, что на Ставрополье на 12 сентября выявили районы, где больше всего заболевших коронавирусом. Ставрополь находится на первом месте по количеству заболевших. Дальше идет Буденновский район и Минераловодский округ.