На въезде в Минеральные воды перевернулся мотоциклист без прав

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Вечером 13 сентября на дороге «Кавказ» примерно в 20:40 водитель мотоцикла «Хонда Сильвер Винг» пренебрег правилами дорожного движения, ограничивающими скорость до 70 км/ч, и не обратил внимания на знак резкого поворота. В результате он не справился с управлением и перевернулся.

— Выяснилось, что водительских прав водитель никогда не получал, права управления не имел, в момент ДТП был трезв, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

В данный момент 20-летний мотоциклист, житель Железноводска, проходит амбулаторное лечение. А вот его 21-летняя пассажирка доставлена в Пятигорскую реанимацию с открытым переломом ноги и переломом позвоночника. От травм головы их спасли шлемы.

Также недавно начинающий водитель устроил тройное ДТП с бензовозом. Авария произошла в Георгиевсе. К счастью, разгерметизации бензовоза не произошло, поэтому страшных последствий удалось избежать.