Ставрополец украл телефон стоимостью в 100 тысяч рублей в первый рабочий день

В Апанасенковском округе возбудили уголовное дело в отношении стажера магазина. Как выяснило следствие, 20-летний житель села Дивное украл со склада дорогостоящий телефон. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— В отделе полиции молодой человек в содеянном сознался, пояснив, что решился на кражу в первый рабочий день. Коробку от телефона, по его словам, он для отвода глаз переложил в другое место, а сам гаджет – похитил и продал, – пишет ведомство.

По факту кражи в отношении парня возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон вернули законным владельцам.

Также на Ставрополье недавно поймали мошенника, который обманул человека на 120 тысяч рублей, представившись сотрудником ФСБ. Полученных доказательств хватило, чтобы суд согласился с обвинением.