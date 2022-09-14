В Ставропольском крае менеджер украл у предприятия 3,2 млн рублей

В дежурную часть обратился руководитель предприятия по сборке и монтажу каркасов. Предприниматель негодовал: после ревизии оказалось, что в кассе не хватает 3,2 млн рублей. Сотрудники МВД провели расследования и нашли виновного – 27-летнего жителя Ставрополя.

— Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Ставрополю доставили гражданина в отдел полиции, где он в содеянном сознался, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что пять контрактов по сборке и монтажу были оформлены с физлицами, но деньги прошли мимо кассы. Обвиняемый присвоил себе деньги, и за это преступление в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату денежных средств в особо крупном размере.

Еще одна кража произошла в Апанасенковском округе: там 20-летний стажер украл телефон за 100 тысяч рублей. Парень во всем сознался.