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Общество14 сентября 2022 8:15

Из-за фестиваля «На Высоте» в Ставрополе 15-20 сентября перекроют дороги

Водителей просят заранее выбирать маршрут
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В преддверии ограничений дорожного движения, «КП» напоминает про то, что части улиц города Ставрополя перекроют. Четыре улицы с 15 по 20 сентября с 8 утра до 12 ночи. Еще 15, 16 и 19 сентября с 5 вечера до 12 ночи, а также 18 сентября с 8 до 11 утра и с 17 вечера до 12 ночи будет перекрыто 9 участков дорог. Ограничения будут действовать еще на 11 участках 17 сентября с 7 утра до 12 ночи.

— Объезд будет осуществляться по улицам Ленина, Маяковского, Голенева, Пушкина, Р. Люксембург (от Ленина до Дзержинского), Дзержинского (от Л. Толстого до Пушкина), Западный обход, Рогожникова, Тухачевского, пр. Российский (от Тухачевского до 45-ая Параллель), – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

На дорогах будут стоять сотрудники ДПС, водителей просят заранее планировать маршрут в объезд перекрытым участкам дороги. Ранее сообщалось, на каких улицах движение будет перекрыто.