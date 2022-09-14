Бывший полицейский на Ставрополье признан виновным за сбыт наркотиков и превышение должностных полномочий

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Георгиевск СУ СК России по Ставропольскому краю, оказались достаточными, чтобы суд признал бывшего старшего оперуполномоченного виновным по статьям за сбыт наркотиков, превышение должностных полномочий и незаконный оборот сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следствие и суд установили, что в апреле 2020 правоохранитель решил повысить раскрываемость преступлений. Для этого наркозависимому предложили вещество, но он должен был признать свою вину за дачу показаний против себя. После явок с повинной полицейский передал мужчине наркотик весом 0,39 грамм и сильнодействующее вещество массой 0,70 грамм.

Суд приговорил бывшего полицейского к 15 годам в колонии строгого режима.

За наркотики и на Ставрополье также поймали 22-летнего жителя Минеральных вод. Он был настолько занят, что не заметил полицейских. Теперь ему грозит до 11 лет тюрьмы.