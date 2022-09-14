На Ставрополье произошла тройная авария с участием инкассатора

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Предварительно известно, что 13 сентября в 22:00 на трассе «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск» произошло ДТП с участием автомобилей «Тойота Камри», «Лада Приора» и автомобилем инкассаторов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель «Тойоты» решил пойти на обгон инкассаторов, но не убедился в безопасности маневра и врезался. От удара его отбросило в сторону проезжающей на встречу «Приоры». Сама Тойота улетела в кювет.

— В результате ДТП 35-летний водитель «Тойоты» с переломом ноги доставлен в Нефтекумскую больницу. Другие участники ДТП не пострадали, – пишет ведомство.

Водитель «Тойоты» не является злостным нарушителем правил, сейчас его кровь проверяют на алкоголь. По факту аварии проводится проверка.

Также вечером 13 сентября на въезде в Минеральные воды перевернулся мотоцикл. Водительских прав мужчина не получал.