Кирпичный завод на Ставрополье обязали убрать несанкционированную свалку отходов из кирпича

Арендованная кирпичным заводом земля вблизи города Ипатово, как оказалась, стала несанкционированной свалкой отходов из кирпича. Так как это несет вред окружающей среде и загрязняет почву, прокурор Ипатовского района подал иск в суд в защиту интересов прав граждан на благоприятную окружающую среду.

— Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, – пишет пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края. Теперь заводу придется избавляться от мусорной свалки отходов.

Пока завод загрязняет землю отходами от кирпича, увлеченный наркоторговец загрязнял землю запрещенными веществами. Причем правоохранителей, подошедших к нему, он поначалу и не заметил. Подозреваемый рассказал, что приобрел вещества в интернет-магазине, чтобы продать. Однако выполнить задуманное ему не удалось: теперь невнимательному мужчине грозит 11 лет тюрьмы.