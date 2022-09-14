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Общество14 сентября 2022 12:41

В Думе Ставропольского края предложили законодательно ограничить количество домашних животных в квартирах

По словам обратившегося в Думу гражданина, разведение кошек доставляет неудобства и вредит здоровью
Данил Юрков

Николай Великдань, спикер ставропольского парламента, провел встречу с горожанами. Там к нему обратился гражданин с просьбой ограничить количество домашних животных в квартирах. Собаки и кошки, которых разводят его соседи, доставляют, мол, неудобства в многоквартирных домах и даже вредят здоровью мужчины.

Председатель Думы предложил внести соответствующий законопроект. Так как полностью запретить домашних животных нельзя, предложили просто «упорядочить их количество». В пример такому закону рассказали о регулировании численности скота в личных подсобных хозяйствах. Однако в Думе отметили, что данный вопрос надо изучить со всех сторон.

Помимо жалоб на излишнее количество домашних любимцев в квартирах, в Ставрополе растеклась неизвестная коричневая жижа: о ее происхождении рассказали в мэрии. Также мы напомним, что в Ставрополе 15-20 сентября перекроют некоторые улицы города из-за проводимого фестиваля «На Высоте».