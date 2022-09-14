На Ставрополье задержали подозреваемого в краже из магазина игрушек

В полицию Минераловодского округа обратился директор магазина игрушек, который сообщил, что товар взяли да унесли. По его словам, шесть наборов пластиковых игрушек стоили порядка 45 тысяч рублей.

— Злоумышленником оказался 35-летний житель соседнего региона. Полицейские задержали мужчину в ходе оперативно-розыскных мероприятий, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отделе полиции злоумышленник сознался в содеянном. По рассказу мужчины, игрушки он тихо вынес из торгового зала, а потом продал. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления “кража”.

Воруют на Ставрополье не только игрушки, но и деньги. Так, менеджер ставропольской компании украл у предприятия 3,2 млн рублей. Мужчина провел пять сделок, деньги из которых пронес мимо кассы прямо в карман.