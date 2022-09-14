Ставрополец решил продать купленную в рассрочку машину и не отдать за нее деньги

Житель села Арзгир обратился в полицию с проблемой: он продал свою иномарку односельчанину за 1 млн рублей и договорился с ним о рассрочке. Документы были подписаны, и автомобиль перешел своему новому владельцу. Однако покупатель оказался недобросовестный: после перерегистрации машины на себя он просто продал ее.

— В отделе полиции 47-летний местный житель в содеянном сознался. В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России «Арзгирский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сейчас машину-путешественницу пытаются найти, чтобы вернуть законному владельцу.

Также на Ставрополье нашли мошенника, который представлялся сотрудником ФСБ и обманул мужчину на 120 тысяч рублей. Злоумышленника приговорили к году исправительных работ с удержанием 8% заработка в доход государства.