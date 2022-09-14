В Пятигорске неоднократно садящийся за руль бесправник был пойман пьяным

Ночью 14 сентября сотрудники полиции поймали водителя с признаками опьянения. Нарушителем оказался 29-летний мужчина без прав, которые он никогда не получал. За последние пять лет он неоднократно попадался на вождении без прав, а прошлом году отсидел 10 суток за отказ от освидетельствования.

На этот раз мужчина тоже отказался от прохождения теста на алкоголь. Теперь за повторное нарушение после административного наказания мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет, крупный штраф либо обязательные или принудительные работы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Еще на Ставрополье сотрудники полиции ищут машину-путешественницу, которая перешла недобросовестному покупателю под рассрочку: мужчина продал автомобиль почти сразу после покупки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.