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Происшествия14 сентября 2022 14:40

На Ставрополье задержали подозреваемого в краже кассы с 20 тысячами рублей

Злоумышленник пробрался в магазин, взломав замок
Данил Юрков

В Пятигорске хозяйка одного из продуктовых магазинов обратилась в полицию, заявив о краже денег и кассы. Правоохранители посмотрели на записи видеонаблюдения и узнали 24-летнего ранее судимого местного жителя. Подозреваемый сознался в содеянном.

— Денежные средства, по словам фигуранта, он потратил на личные нужды. По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Также недавняя кража произошла в Минеральных: 35-летний житель соседнего региона украл из магазина игрушек товар на 45 тысяч рублей. Мужчина сознался в преступлении, однако игрушки были проданы. Теперь на него завели уголовное дело за кражу.