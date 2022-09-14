Певица из Донбасса откроет фестиваль «На Высоте» в Ставрополе

Наталья Качура – магистр музыкальных искусств, победитель и лауреат международных конкурсов. Она известна песнями «Донбасс за нами», «Молитва за Донбасс», «Быть на войне», «Мы возвращаемся домой», «Моя семья».

Также Наталья преподает вокал и является солисткой в донецком драмтеатре. Артистка знает Ставропольский край после выступления на московской арене «Лужники», где она встретилась со ставропольской группой «ПослеZавтра». Они подружились и теперь будут выступать вместе в Ставрополе.

И если против этих артистов никто ничего не имеет, против Клавы Коки и Агутина выступают общественники. Пускай их выступления оплачены за государственный счет, некоторые ставропольцы считают Коку «слишком похабной».