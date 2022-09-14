Аграрии Ставрополья собрали почти 74 тысячи тонн картофеля

В Ставропольском крае собрали более 73,7 тыс. тонн картофеля с площади свыше 2,4 тыс. гектаров. Это на 4% больше, чем в прошлом году, сообщает Министерство сельского хозяйства региона.

Лидерами по производству корнеплода стали Ипатовский, Предгорный, Красногвардейский, Кировский и Буденновский округа.

Также аграрии собрали 36,4 тыс. тонн других овощей с территории 3,8 тыс. гектаров. Самый богатый урожай был в Нефтекумском, Ипатовском, Изобильненском, Шпаковском, Арзгирском и Апанасенковском округах.

Уборка урожая на Ставрополье продолжается.