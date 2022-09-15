За сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 974 человека

В четверг, 15 сентября, когда начался фестиваль «На Высоте», от коронавируса выздоровели 274 человека. Всего заражено 974 человека, среди них 162 ребенка, ни одному из них несовершеннолетних не понадобилось амбулаторное лечение или госпитализация. При этом заболели почти в четыре раза больше людей. Однако количество новых случаев «возросло незначительно». Об этом в своих официальных соцсетях пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Берегите себя! Не забывайте о мерах эпидпрофилактики. Оставайтесь здоровыми! – пишет глава региона.

Первый компонент вакцины получили 2388 человек, а второй – 1294 человека.

К слову о фестивале «На Высоте». С 15 по 20 сентября в Ставрополе будут перекрыты некоторые участки дорог. Водителей просят заранее выбирать маршрут, чтобы объехать закрытые улицы.