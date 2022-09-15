В Ставропольском крае КАМАЗ задавил бездомного

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Это произошло в Шпаковском округе. На 3 километре дороги «Сенгилеевское – Новотроицкая» водитель КАМАЗа ехал правее положенного и задавил пешехода, который шел навстречу по обочине. От полученных травм 46-летний бездомный скончался на месте.

— Наезд допустил 49-летний житель Благодарненского округа, без признаков опьянения, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Инспекторы осмотрели дорогу и поняли, что причиной ДТП мог стать дорожный фактор: освещение и тротуар попросту отсутствуют. В Министерство дорожного хозяйства направлен акт об обследовании автодороги на месте аварии.

Также напомним, что в Пятигорске неоднократно садящийся за руль бесправник был пойман пьяным. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет, крупный штраф либо обязательные или принудительные работы.