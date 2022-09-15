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Происшествия15 сентября 2022 7:21

В Ставрополе после аварии один автомобиль отлетел в сторону ребенка на обочине

Водители не пострадали, но 13-летний мальчик получил перелом плеча
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В краевой столице 14 сентября в 16:20 на перекрестке улицы Щаденко и проезда Карьерный выехала машина «Киа Соул». Выезд был совершен со второстепенной дороги. По главной ехал автомобиль «Шкода Фабиа». «Киа» не предоставила преимущества в движении, в итоге чего произошла авария. По инерции «Шкода» продолжила ехать и задела 13-летнего мальчика на обочине.

— За рулем «Киа» находилась 49-летняя жительница Ставрополя, которая была трезва, за последние 2 года водитель 8 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, чаще всего за скоростной режим, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Обстоятельства ДТП выясняются. В данном случае все обошлось хорошо, но в Шпаковском округе авария прошла куда страшнее. Водитель КАМАЗа двигался сильно правее положенного и задавил пешехода. Автоинспекторы предполагают, что причиной ДТП мог стать дорожный фактор.