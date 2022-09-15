Казаки требуют отменить празднование Дня Ставропольского края из-за спецоперации на Украине

Атаман Ставропольского объединенного округа «Союз казаков-воинов России и зарубежья» подписал сообщение губернатору с целью отменить празднование. Нарушение традиций стало одной из причин просьбы казаков.

— В народных традициях не допускаются празднества и веселье в период нахождения воинов в походе, – пишут казаки.

Казаки считают, что нельзя делать вид и спокойно праздновать, когда солдаты находятся на фронте спецоперации. Они считают, что любы мероприятия, особенно массовые, – это кощунством по отношению к воинам.

Под вопрос также становится оплаченное государством выступление Клавы Коки и Агутина. Их считают «бездуховными». Общественники Северного Кавказа выступили против и обратились к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову. Активисты считают, что эти артисты аморальны.