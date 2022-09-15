На Ставрополье иномарка перевернулась и загорелась

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 575 км автодороги «Новоалександровск – Григорополисская – Армавир», 14 августа в 12:40, машина «Шкода Октавиа» решила нарушить правила дорожного движения и обогнать КАМАЗ по встречке. Однако большегруз поворачивал налево, и иномарка, чтобы избежать столкновения, съехала на обочину, после чего перевернулась и загорелась.

— Водитель и пассажир успели покинуть автомобиль до того, как выгорел. Госпитализация понадобилась 44-летней пассажирке иномарки, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель «Шкоды», 42-летний гражданин, уже привлекался к штрафу за выезд на встречную полосу, однако повтор нарушения закончился аварией. Обошлось без жертв, в отличие от другой аварии с участием КАМАЗа, где водитель насмерть сбил идущего на встречу бездомного. Автоинспекторы предполагают, что причиной ДТП мог стать дорожный фактор.