Трое мужчин на Ставрополье обвиняются в совершении четырех угловых преступлений

В Изобильненском округе завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин возрастом 21, 23 и 29 лет. На преступление их подговорил 39-летний мужчина, знающий, что в поселке Рыздвяном Изобильненского округа продают наркотики и нашел трех молодых людей, чтобы те вымогали наркотики и совершили разбой.

— Ночью обвиняемые проникли на один из участков, где проживал мужчина, по их мнению, торгующий наркотическими средствами. Используя наручники и угрожая ножом, злоумышленники потребовали передать им денежные средства и наркотики, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Мужчина отрекался от продажи веществ и тогда злоумышленники привели 28-летнего местного жителя, чтобы тот рассказал правду. После отказа один из парней порезал мочку уха приведенному мужчине, а другой ударил его по голове, после чего 28-летний мужчина скончался.

Уголовное дело утверждено и направлено в суд. А 39-летний организатор заключен под стражу: его уголовное дело расследуется.