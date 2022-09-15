В Ставропольском крае житель соседнего региона обвиняется в попытке дать взятку

На ФККП «Затеречный» в Нефтекумским районе вечером 10 июля 2022 года сотрудник полиции нашел нарушителя, который перевозил безакцизный алкоголь. За это предусматривается административное наказание. Тогда перевозчик решил расплатиться сразу, но с полицейским, и предложил 15 тысяч рублей. Правоохранитель от денег отказался.

— Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Мужчина совершил административное преступление, а теперь его будут судить за уголовное. Также на Ставрополье судят трех мужчин, но уже по четырем уголовным делам. Их будут судить за разбой, вымогательство наркотиков, нанесение легких повреждений и тяжелых, которые по неосторожности повлекли смерть потерпевшего.