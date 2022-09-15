На Ставрополье в салоне сотовой связи сотрудники обманули абонентов на 600 тысяч рублей

В Зеленокумске трое коллег решили легко заработать, так как, видимо, зарплаты в салоне сотовой связи им оказалось недостаточно. Легального способа они не придумали, или даже не пытались, поэтому в дело пошло мошенничество.

Фигуранты выдумывали места работы и заработную плату, но использовали данные настоящих людей. После этого они спокойно получали кредиты на телефоны. Деньги никто возвращать и не собирался, а сумма ущерба тем временем составила 600 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны. Один находится под стражей, второй – под домашним арестом, а третьему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении граждан возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбудили и в отношении жителя соседнего региона за перевозку алкоголя без акцизы, только вот мужчина предложил взятку полицейскому, который он нее отказался. Теперь мужчине грозит тюрьма.