Решившему выгодно продать древесину ставропольцу грозит 7 лет колонии за незаконную вырубку деревьев

Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном перегоне «Ставрополь-Палагиада» заметили странную картину и услышали непонятные звуки падения деревьев и работы бензопилы. Подойдя поближе они заметили 27-летнего местного жителя, который ловко валил деревья своей бензопилой.

Правоохранители решили узнать, что это тут такое происходит. Оказывается, мужчина осуществлял незаконную вырубку лесов. Древесину он планировал продать, но теперь ему грозит продумывание плана жизни в тюрьме на 7 лет. Ущерб оценили свыше 170 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Легко нажиться решил не только этот гражданин. Трое сотрудников салона сотовой связи обманули абонентов на 600 тысяч рублей. Злоумышленники брали на людей кредиты, выдумывая места работы и заработную плату. В отношении граждан возбуждено уголовное дело.