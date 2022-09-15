На Ставрополье по камерам нашли потерявшегося мальчика

Прогулка по городу-курорту стала для маленького мальчика настоящим приключением. Оторвавшись от родителей, ребенок прошел путь от Пушкинской галереи до озера «Тридцатка», там его и нашли и передали родителям.

Маршрут мальчика отследили по камерам видеонаблюдения. Раньше власти считали, что с помощью них можно ловить преступников, но они пригодились и для поисков потерявшихся детей. Глава города Железноводск поблагодарил спецслужбы за «оперативную и слаженную работу».

Также в лесу сотрудники транспортной полиции нашли ставропольца. Правда, он не потерялся, а занимался незаконной вырубкой лесов. Ущерб от его действий оценили в сумму более 170 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по факту незаконной вырубки лесов. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.