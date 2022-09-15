В Ставрополе проходит благотворительный сбор вещей и обуви для беженцев из Донбасса и Луганска

Для беженцев, покинувших Украину, Донецкую и Луганскую народные республики и проживающих в пунктах временного размещения, в Ставрополе проходит сбор детских и взрослых вещей и обуви. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Ставропольского края.

— Вы можете обратиться в наш комитет труда и соцзащиты, узнать, что необходимо людям, оказавшимся в такой сложной ситуации, – сказал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

В любой момент можно прийти и отдать свои вещи нуждающимся в этом людям, которые сейчас привыкают к новой жизни на территории России. По телефонам 56-19-97 и 56-66-93 можно узнать всю интересующую информацию. «Чужой беды не бывает», дополнил глава города

Также напомним, что певица из Донбасса откроет фестиваль «На Высоте» в Ставрополе. Вместе с ней первыми выступать будет ставропольская группа ПослеZавтра».