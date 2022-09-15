В Беслане открыли станции юных техников и юных натуралистов

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Глава РСО – Алания Сергей Меняйло принял участие в торжественной церемонии открытия Станции юных техников и Станции юных натуралистов в Беслане.

– Сегодня свои двери открыли долгожданные площадки дополнительного образования. Это очень важный проект, ориентированный на раскрытие потенциала наших детей. И наша задача – помочь ребятам приобрести дополнительные знания, навыки и умения. Здесь столько разнообразных, современных направлений – уверен, каждый ребенок найдет то, что ему близко. Поздравляю с открытием! Желаю ребятам интересных занятий, успехов и отличного настроения! – сказал Сергей Меняйло.

Оба здания находятся на улице Широкая. Для Станции юных техников обустроили площадку для тестирования радиоуправляемых моделей. А на территории Станции юных натуралистов подготовили три теплицы, оборудованные системами автоматического отопления и вентиляции, а также системой фитоосвещения для посадки, выращивания, выведения различных биокультур и видов растении в любое время года. В зданиях есть лектории , место для интерактивных занятии , рекреации, медпункт и буфеты. Объекты доступны для маломобильных групп населения – оборудованы пандусами и санузлами для лиц с ограниченными физическими возможностями.

На базе станций заработает «Центр развития способностей детей «Альтаир», рассчитанный на 1200 учеников в возрасте от 5 до 18 лет. Его направления: авиамоделирование, картинг, мультимедийная студия, промышленный дизайн, IT-технологии и программирование, робототехника, инженерные навыки, хайтек, агроквантум, биоквантум, человек и здоровье, экология и мониторинг, физико-химическое направление, проектная деятельность.