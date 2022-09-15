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Происшествия15 сентября 2022 12:59

Пьяного водителя в панаме остановили на Ставрополье

Автоинспекторов удивила защита от солнца ночью
Данил Юрков

Апанасенковский округ, во время патрулирования села Воздвиженского сотрудники ДПС заметили отечественный автомобиль, за рулем которого от скрывшегося за горизонтом солнца прятался водитель в панаме. Сотрудники удивились, а потом убедились, что на улице поздняя ночь, а не полдень, и остановили машину.

— Водитель пояснил, что едет на рыбалку. Так как от мужчины исходил запах спиртного, автоинспектор предложил гражданину пройти освидетельствование, которое показало наличие 0,314 миллиграммов паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Мужчина признался в том, что выпил пива перед поездкой. Также стало известно, что несколько лет назад нарушителя уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Теперь на мужчину составлен такой же административный протокол за пьяное вождение, а автомобиль помещен на спецстоянку.