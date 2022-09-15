Пьяного водителя в панаме остановили на Ставрополье

Апанасенковский округ, во время патрулирования села Воздвиженского сотрудники ДПС заметили отечественный автомобиль, за рулем которого от скрывшегося за горизонтом солнца прятался водитель в панаме. Сотрудники удивились, а потом убедились, что на улице поздняя ночь, а не полдень, и остановили машину.

— Водитель пояснил, что едет на рыбалку. Так как от мужчины исходил запах спиртного, автоинспектор предложил гражданину пройти освидетельствование, которое показало наличие 0,314 миллиграммов паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Мужчина признался в том, что выпил пива перед поездкой. Также стало известно, что несколько лет назад нарушителя уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Теперь на мужчину составлен такой же административный протокол за пьяное вождение, а автомобиль помещен на спецстоянку.